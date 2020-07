Billie Eilish pubblica "My Future", dal lockdown la spinta a guardare avanti

Si intitola " My Future " il nuovo singolo di Billie Eilish pubblicato nella notte in tutto il mondo. Scritto e registrato a Los Angeles durante il lockdown , e prodotto dal fratello Finneas , è il primo inedito della 18enne americana dall’uscita del brano per la colonna sonora di 007, “ No time To Die ", avvenuta a febbraio 2020. Il brano è accompagnato da un video animato creato dall’australiano Andrew Onorato.

Rimasti isolati a Los Angeles, con più tempo e spazio a disposizione, Billie e Finneas hanno lavorato su questo brano in cui emerge una visione della vita in mutamento. Il brano è il frutto di una giovane donna più sicura, che trova del tempo per sé stessa, si domanda cosa ci sia davanti a lei. Che non vede l'ora di incontrare il proprio futuro e non ha timore di restare da sola perché ha fiducia in se stessa.

E' l'ennesimo tassello di un nuovo approccio alla vita della Eilish che negli anni passati, subito dopo aver avuto i primi successi, aveva dovuto fare i conti con momenti difficili, al limite della depressione. Il 2020 per lei era inizato benissimo, con il trionfo ai Grammy Awards, l'esibizione alla notte degli Oscar e la partecipazione ai Brit Awards, dove aveva presentato "No Time To Die". Poi è arrivato il Covid-19 che ha fatto tabula rasa del mondo della musica dal vivo, costringendo la stessa Billie ad annullare il tour mondiale che sarebbe dovuto arrivare anche in Italia proprio in questi giorni. "My Future" è il primo tassello per un nuovo inizio.

