Gli Avengers e Billie Eilish trionfano ai Kids' Choice Awards

"Avengers: Endgame" , Billy Eilish , "Stranger Things" e James LeBron sono alcuni dei film, serie tv o personaggi del mondo dell'intrattenimento e dello sport scelti dai giovani telespettatori di Nickelodeon nell'ambito dei Kids' Choice Awards . Come tutte le altre manifestazioni di quest'anno, la premiazione si è svolta virtualmente a causa della pandemia di Covid-19. Le regole per la cosiddetta distanza soiale non hanno impedito di avere ospiti come Ariana Grande, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Tom Holland .

In occasione dei premi il cast di "Avengers: Endgame" si è riunito per celebrare la vittoria come Miglior Film (l'anno scorso aveva vinto la statuetta "Avengers: Infinity War"). Nel video messaggio virtuale il team di supereroi formato da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner ha ringraziato tutti i fan invitandoli a resistere “a qualunque costo“. Il Marvel Cinematic Universe ha ottenuto un secondo riconoscimento con la vittoria di Tom Holland nella categoria Miglior supereroe per la sua interpretazione nei panni di Peter Parker in "Spider-Man: Far From Home".

Tra gli altri vincitori Dwayne “The Rock” Johnson come Miglior attore e Dove Cameron come Miglior attrice, "Frozen 2" come Miglior film animato. Il brano “Bad guy” di Billie Eilish è stato premiato come Miglior canzone, mentre i Bts hanno portato a casa il premio come Miglior band, Shawn Mendes come Niglior artista maschile, Ariana Grande come Miglior artista femminile e Taylor Swift come Star blobale della musica. "Stranger Things" è risultata la Miglior serie tv per famiglie (e Millie Bobbie Brown la Miglior star televisiva femminile) mentre il campione Nba LeBron James ha ricevuto il premio Generation Change 2020, per il suo impegno nel contribuire a portare cambiamenti attraverso l'istruzione.

In Italia lo show andrà in onda il prossimo 22 maggio su Nickelodeon e in quell'occasione saranno anche annunciati i vincitori delle tre categorie alle quali hanno potuto votare i ragazzi italiani, ossia "cantante italiano preferito" con finalisti Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random, "Internet star italiana" con Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti e "Nuova star italiana" con Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni.

TI POTREBBE INTERESSARE: