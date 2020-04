Da Cannes a Venezia, Robert De Niro chiama a raccolta i festival per il mega evento "We Are One"

Con un'iniziativa senza precedenti, i principali festival cinematografici del mondo si uniscono per il mega evento " We Are One: A Global Film Festival" , che sarà trasmesso su YouTube dal 29 maggio al 7 giugno. L'iniziativa è stata organizzata da Tribeca Enterprises di New York, la piattaforma creata nel 2003 da Robert De Niro e dalla produttrice Jane Rosenthal .

Film, corti e tavole rotonde online - All'appello del divo di Hollywood hanno risposto la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes, di Berlino, il Tribeca Film Festival, il Toronto International Film Festival, Sundance Film Festival e tanti altri. Dal 29 maggio al 7 giugno, in modo completamente gratuito, il pubblico potrà guardare i film, i corti, i documentari e le tavole rotonde previste nelle loro rispettive programmazioni purtroppo saltate a causa della pandemia di Covid-19. Improbabile, tuttavia, che lancino in questo modo i film di maggior richiamo.

Futuro incerto per i festival - Al momento, infatti, molti festival stanno valutando se e come proporsi al pubblico. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia resta confermato dal 2 al 12 settembre, mentre Cannes è in cerca di nuove forme. "Spesso si parla del potere unificante dei film del ruolo che hanno nell'ispirare le persone ovunque oltre che come aiuto a curare il mondo" ha fatto sapere Jane Rosenthal che insieme a Robert De Niro è la fondatrice di Tribeca Enterprises, la compagnia organizzatrice dell'evento.

"Offriamo sollievo con i film" - "Ora tutto il mondo ha bisogno di essere curato. We Are One: A Global Film Festival unisce artisti, scrittori, curatori per intrattenere e offrire sollievo ad una platea globale. Attraverso la collaborazione con i nostri partner e YouTube speriamo di offrire un assaggio di ciò che rende ogni festival così unico oltre che far apprezzare l'arte e il potere dei film", ha concluso la Rosenthal.



Al momento ancora non è stato reso noto un calendario e l'elenco dei film in programmazione. Ogni festival sarà responsabile per i propri contenuti e il festival di Cannes ha fatto sapere di essere orgoglioso di far parte dell'iniziativa, che ha anche lo scopo di puntare i riflettori sui film e le persone di talento. Non partecipera' invece SXSW (South By Southwest) che invece ha scelto Amazon come piattaforma per i propri contenuti.

Raccolta fonti per il Covid-19 - Come per il concerto da casa (One World, Together at Home) organizzato da Lady Gaga, anche "We Are One: A Global Film Festival" avvierà un raccolta fondi per il fondo Covid-19 che andrà a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di

altri enti in tutto il mondo.

