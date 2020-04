Billie Eilish si arrende agli hater che criticano il suo corpo: "Non posso vincere"

"Non posso vincere. Non posso vincere”. Questa l'amara conclusione di Billie Eilish sugli hater che sui social vomitano veleno e insulti. La giovane cantante californiana, dopo aver inaugurato il suo tour mondiale con un messaggio contro il body shaming, è tornata a parlare dell'argomento sulla rivista britannica " Dazed ". “Era in tendenza e c'erano commenti tipo 'Ha appena compiuto 18 anni ed è già una p** ana' ".

Billie è diventata in poco tempo un simbolo per un'intera generazione, anche grazie ai suoi look oversize e la scelta di non ostentare la propria femminilità. Dopo aver condiviso alcune clip della sua vacanza alla Hawaii, in cui appare anche in bikini, è finita nel mirino degli hater.

"NON POSSO VINCERE" - "Ho visto commenti del tipo: 'Come osa parlare di non voler essere sessualizzata e indossare questo'. Altri ancora dicevano 'Non mi piace perché appena ha compiuto 18 anni è diventata una putt***a. Ragazzi non posso vincere, non posso", ha dichiarato la Eilish.

"ODIAVO IL MIO CORPO" - La 18enne ha da sempre un rapporto tormentato con il suo corpo: "L'unica ragione per cui indossavo abiti oversize era perché odiavo il mio corpo. C'è stato un momento l'anno scorso in cui quando ero nuda non riconoscevo il mio corpo perché non lo guardavo da un po'. A volte lo guardavo e mi chiedevo a chi appartenesse. Non è che ora mi piaccia, ma è un po' più ok per me", ha spiegato.

"SE VOGLIO MOSTRARE LA PANCIA LO FACCIO" - "Le persone mi dicono: 'Sei cambiata. Come osi fare quello a cui ti sei sempre ribellata?'. Io non mi sono ribellata a niente, davvero", ha continuato. "Mi vesto come voglio, se ci sono giorni in cui mi sento bene con la mia pancia giro a pancia di fuori. Dovrei avere il diritto di farlo".

