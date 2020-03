Al via il tour mondiale di Billie Eilish con un messaggio contro il body-shaming

Ha preso il via da Miami il tour mondiale “Where do we go” di Billie Eilish . All’inizio del suo show, la popstar ha voluto lanciare un potente messaggio contro il body-shaming, proiettando sul megaschermo un video che la ritraeva dopo essersi spogliata senza però far vedere nulla di eccessivo: “Il corpo con cui sono nata non è ciò che voi volevate? Avete opinioni sulle mie opinioni, sulla mia musica, sui miei vestiti, sul mio corpo", ha esordito nel suo messaggio.

Nel video proiettato all’American Airlines Arena, Billie si è rivolta agli haters che la offendono: "Alcune persone odiano ciò che indosso, altre lo elogiano, altre lo usano per offendere gli altri, altre ancora lo usano per offendere me, ma posso sentirvi mentre guardate”. E ha proseguito domandando: "Mi avreste voluto più bassa? Più debole? Più morbida? Più alta? Vorreste che io fossi tranquilla? Le mie spalle vi provocano? E il mio petto? Il mio ventre? I miei fianchi? Il corpo con cui sono nata non è ciò che volevate? Se vesto con abiti comodi, allora non sono una donna. Se tolgo qualche strato, allora sono una tr**a. Sebbene non abbiate mai visto il mio corpo, continuate a giudicarlo e a giudicare me per questo. Perché?”. Alla fine del video ha invita tutti a non avere pregiudizi sulle persone per la loro forma fisica o per il loro aspetto.

Il tour di Billie proseguirà con altre date americane, per poi ripartire in estate con alcuni concerti in Europa, tra cui la tappa a Milano fissata per il 17 luglio.

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di soddisfazioni, dai 5 Grammy vinti, all'esibizione agli Oscar e alla partecipazione alla colonna sonora del film di James Bond, fino al premio come miglior artista femminile internazionale ai Brit Awards, Ennesimo suggello a un carriera già esplosiva, la sua "Bad Guy" ha conquistato la vetta della classifica Global singles chart 2019 stilata dalla IFPI (Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica) in base al download dei singoli e alla loro fruizione attraverso lo streaming audio, video. Dietro di lei si sono piazzati Lil Nas X con “Old town road”, seguito da Shawn Mendes e Camila Cabello con “Señorita”.

