Billie Eilish canta James Bond, uscita nella notte "No Time To Die"

Continua il periodo magico di Billie Eilish . Dopo essere entrata nella storia dei Grammy come la più giovane vincitrice di sempre, ora la 18enne ha messo un piede anche nel cinema grazie a James Bond. Nella notte è infatti uscita "No Time to Die", la canzone principale del 25esimo film dedicato all'agente 007 (in uscita il 9 aprile), prodotta da Billie in collaborazione con il fratello Finneas e il musicista Stephen Lipson.

"E' pazzesco fare parte di questo progetto. Per me è un grande onore collaborare alla colonna sonora del film con il tema principale. James Bond è il franchise più bello di sempre, sono ancora sotto shock", ha fatto sapere la Eilish attraverso un comunicato. Un nuovo primato per la cantante, che con "No Time To Die" si è imposta come l'artista più giovane di sempre a firmare il tema principale di un film di Bond.

Arriverà nei cinema solo ad aprile 2020, ma "No Time To Die", il nuovo film dell'agente 007 James Bond, inizia a svelarsi. In attesa del primo trailer, in arrivo a brevissimo, sono stati diffusi i character poster dei protagonisti. Ovviamente Daniel Craig, nei panni di Bond, ma anche Rami Malek in quelli del cattivo di turno. E poi ancora Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ana de Armas e Ben Whishaw.

Il regista Cary Joji Fukunaga è rimasto molto soddisfatto del risultato ed è impaziente di condividerlo con tutti i fan dell'agente 007. "La loro creatività e il loro talento non sono secondi a nessuno. Non vedo l'ora che il pubblico ascolti cosa hanno prodotto. Una prospettiva nuova e fresca, la cui vocalità produrrà un'eco nelle prossime generazioni", ha dichiarato parlando del lavoro fatto da Billie e da suo fratello.

