Billie Eilish canterà la canzone di apertura di "No time to die", venticinquesimo film di James Bond

Sarà Billie Eilish, l'enfant prodige della musica contemporanea (ha da poco compiuto 18 anni) a cantare la canzone di apertura di "No time to die", venticinquesimo film di James Bond in arrivo il 9 aprile. La giovanissima cantante, nominata ai Grammy Awards e multi-disco di platino, ha scritto la canzone insieme a Finneas, suo fratello maggiore, anche lui nominato ai Grammy...