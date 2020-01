Billie Eilish e la rivelazione shock: "Ho pensato di farla finita"

E' diventata da poco maggiorenne ma Billie Eilish ha confessato di aver avuto pensieri suicidi in passato, a causa della pressione derivata dal successo. La cantante è stata nominata per ben sei Grammy Awards e durante lo speciale dedicato ai premi, condotto da Gayle King, ha raccontato: "Ero infelice e senza gioia. Non vorrei sembrare troppo oscura, ma davvero non pensavo che sarei arrivata ai 17 anni".

SALVATA DA MAMMA MAGGIE - La Eilish ha poi svelato che un episodio in particolare la colpì e le fece capire di essere sull'orlo del precipizio. "Una volta ero a Berlino ed ero sola nel mio hotel. Ricordo che c'era una finestra aperto e mi ricordo che iniziai a piangere perché iniziai a pensare al modo in cui sarei morta, come lo avrei fatto", ha confessato. A salvarla in quell'occasione fu il pensiero di sua madre Maggie, che l'ha aiutata a uscire da questo periodo nero. Ha infatti portato Billie in terapia e riducendo i suoi impegni lavorativi, per permetterle di riprendersi.

Dopo aver superato questo brutto periodo vuole che questa lezione sia di aiuto anche per i suoi fan: "Li prenderei per le spalle e gli direi di prendersi cura ed essere gentili con loro stessi. Non fare quel passo in più che ti può rovinare".

