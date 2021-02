Bella Thorn "osa" sui social: baci lesbo e scene hot per lanciare un video e una canzone

Volutamente "sfacciata" e provocante come solo lei sa essere. Bella Thorne osa sui social con due clip che anticipano il brano "Shake it" in uscita il 19 febbraio accompagnato da un video... quasi "vietato ai minori". La bella attrice, cantante nonché regista di un film porno per Pornohub, ne ha condiviso alcune scene hot, in cui balla e flirta con la pornostar Abella Danger, prima vestita in lingerie da sposa e poi in bikini in piscina tra carezze spinte e baci bollenti.