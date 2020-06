Bella Thorne sempre più hot fa gli auguri a Benji: "4 mesi lontani, non vedo l'ora di vederti..."

Bella Thorne osa nuovamente postando una serie di scatti bollenti sulle sue storie Instagram. In bikini arancione la sexy attrice 22enne mette in mostra le sue curve e un underboob intrigante sotto il reggiseno a fascia. Ancora "divisa" dal suo fidanzato Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, che è restato in Italia per tutto il periodo di quarantena, Bella gli dedica un post nel giorno del suo compleanno. "Sono così innamorata", scrive: "4 mesi lontana da te, non vedo l'ora di rivederti...".