La quarantena hot di Bella Thorne: "C'è il sole oggi e questo rende il mio cuore felice..."

La quarantena bollente di Bella Thorne Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre 22 milioni di follower il suo seguito social e questo rende ogni sua apparizione un vero e proprio evento. Specie in quarantena. Bella, ex enfant prodige Disney, a soli 22 anni è già una star con una predilizione per la trasgressione e la provocazione. In ogni sua forma.



Irriverente e sensuale da poco la sexy ex stellina di film per bambini è anche diventata regista di pellicole a luci rosse. Con ottimi consensi.

Aperta alla sessualità "fluida" e senza generi Bella ribadisce appena può il suo totale anticonformsmo. E suoi follower ringraziano.

Fidanzata con con Benjamin Mascolo del disciolto duo Benji e Fede Miss Thorne conduce una relazione poco ortodossa e poliamorosa. In questo periodo è costretta, come tutti all'auto isolamento, e in più messaggi social ha voluto esprimer esia la sua vicinanza al popolo italiano sia quanto le manchi il suo Benji.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI