Bella Thorne provoca seminuda: "Il mio seno è grosso, ma guardate anche il fiore..."

Qualche giorno fa un tweet particolarmente provocatorio: "Il mio ragazzo ( Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede , ndr) si lamenta perché ha troppe erezioni quando è vicino a me...". E adesso, Bella Thorne, posta alcuni scatti su Instagram davvero bollenti in cui indossa un micro reggiseno e ha un fiore sulla spalla: "Dolce piccolo fiore solitario", scrive l'ex stellina Disney: "(Sì, lo so che il mio seno è grande, ma guardate anche quel piccolo fiore solitario...".

Non è certo la prima volta che l'attrice americana sbandiera la sua vita sessuale, tra ironia e provocazione e mostra le sue curve con "candida" disinvoltura. Certo è che non è difficile capire perchè il bel Benji sia "eccitato" quando Bella è nei paraggi.



Dichiaratamente "pansessuale", come si definisce lei stessa, ovvero attratta dalle persone a prescindere dalla loro identità di genere, l'attrice, che ha da poco debuttato alla regia di un film porno, "Her & Him con cui che ha ottenuto un premio dal sito per adulti PornHub, sembra avere un certo gusto per provocazioni audaci. Come quando poche settimane fa si è mostrata sui social a letto con un'amica in topless, scrivendo: "È molto carina... la prima ragazza con cui sono uscita che è timida davanti a una macchina fotografica”.

