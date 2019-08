clicca per guardare tutte le foto della gallery

Benji e Bella Thorne ormai sono inseparabili. Galeotto è stato il festival di Coachella che li ha fatti incontrare. Da allora stanno sempre appiccicati l'uno all'altra. Come mostrano le foto del settimanale "Diva e Donna" che li ha sorpresi in barca in Sardegna tra baci e coccole. I due sono molto social e su Instagram pubblicano quotidianamente scatti che li ritraggono insieme. Giovani, belli e felici.