B3N adesso fa da solo ma per il primo video porta con sé la sua Bella Thorne

Si intitola " finché le stelle non brillano ” il singolo che anticipa il primo album da solista di B3N , al secolo Benjamin Mascolo, in uscita venerdì 26 febbraio. “California”, questo il titolo dell’EP, conterrà 6 tracce ed è la prima metà di un album a due anime la cui seconda parte uscirà in un secondo momento. Nel video del brano, già online, c'è la partecipazione di Bella Thorne, l'attrice, cantante e regista statunitense, compagna nella vita di Ben.

Il video, diretto da The Astronauts, è il racconto di un viaggio sia letterale che metaforico. Letterale perché tutto il video è ambientato e incentrato attorno ad un’automobile che sta realmente viaggiando per le strade di una metropoli e metaforico perché al suo interno, B3N e Bella compiono anche un viaggio interiore, attraversando vari momenti della loro storia d’amore.

Ufficio stampa

L’idea centrale del video ruota attorno a questa metafora. Esattamente come avviene nella vita, in cui più si cresce, più i ritmi di vita diventano frenetici, più aumentano i pericoli e le difficoltà da schivare. La storia di questa coppia diventa dunque una storia universale che accomuna milioni di coppie che come i nostri protagonisti amano vivere e lasciarsi “trasportare” da un amore così vivido, passionale a tratti folle e poco razionale.

“Per noi è stato un vero piacere prendere parte a questo progetto. – raccontano gli Astronauts - Conoscevamo già B3N, avendo realizzato con lui e per lui il videoclip di una grande hit del suo progetto precedente, sapevamo quindi di avere a che fare con un artista vero. Un ragazzo che sa bene cosa vuole ma che allo stesso tempo lascia ampio spazio creativo e si fida di chi lavora con lui, caratteristica questa fondamentale per far si che tutti possano dare il meglio e sentirsi responsabilizzati. Il set è stato sicuramente impegnativo, abbiamo girato in notturna con zero gradi in una fredda notte milanese, anche per questo motivo vogliamo ringraziare sia B3N che Bella per il talento e la professionalità dimostrati".

