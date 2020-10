Bella Thorne e Benjamin Mascolo coppia anche al cinema: saranno co-protagonisti in un film

Stando a quanto riportato da Deadline, Bella Thorne e Benjamin Mascolo , che fanno coppia da aprile del 2019, si apprestano a recitare insieme in un film. La conferma è arrivata dalle pagine di Grazia, che riporta un'intervista all'attrice americana che dichiara: "Amo Benji e porteremo l'amore sul set". I due saranno infatti protagonisti della pellicola romantica, con target adolescenziale, intitolata "Time is Up" che verrà diretta da Elisa Amoruso, già regista di "Chiara Ferragni - Unposted".

Nell’intervista al magazine, la stella americana ha svelato i retroscena della sua relazione con il cantante, ex membro del duo Benji e Fede, conosciuto tramite Instagram: ”Siamo stati separati per cinque mesi. Poi ci siamo incontrati in Messico, perché a entrambi era permesso andare lì, ma solo dopo aver compilato tantissimi documenti. Ci ha dovuto seguire un avvocato specializzato in immigrazione, poi finalmente Ben ha avuto il permesso di entrare qui in America".

Indiscussa regina di Instagram con ben 24 milioni di follower, Bella Thorne ha svelato: “Ora posso venire in Italia anche io e a breve gireremo un film insieme", spiegando il nuovo progetto artistico: "È una storia romantica, ma non posso rivelare la trama. Sarà emozionante perché è la prima volta di Ben in un film e per me è eccitante lavorare con lui. È interessante guardare la crescita di un attore e, se si tratta della persona che ami, è ancora più speciale. Sono felice di accompagnarlo in questa nuova esperienza in quello che è un po’ il mio mondo".

