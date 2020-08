Bella Thorne da record: sbarca sul social osè Onlyfans e guadagna 2 milioni di dollari in una settimana

Bella Thorne ha deciso di iscriversi a OnlyFans , una piattaforma il cui obiettivo è la pubblicazione di contenuti per adulti liberi dagli standard di censura degli altri social, come Instagram e affini. L’ex volto di Disney Channel avrebbe battuto ogni record. Chiedendo 20 dollari mensili ai suoi abbonati, nel giro di una settimana ha guadagnato 2 milione di dollari. Stando a PageSix, nessuno su quel social era ancora riuscito a incassare così tanto in così poco tempo. Nemmeno Cardi B.

Bella Thorne aveva annunciato della sua decisione di iscriversi attraverso un video in costume che ha pubblicato su Instagram, accompagnato dal messaggio: "Text me, I'm bored". Da lì il successo. Il segreto del suo successo? Sarebbe il modo in cui gestisce il proprio profilo, puntando su una maggiore interazione con gli abbonati rispetto ad altre star. Risponderebbe infatti a ogni messaggio che le inviano, parlando con i fan e condividendo video e foto inedite. Però dal principio Bella Thorne ha avvisato tutti: sul suo profilo OnlyFans non ci sarebbero state foto di nudo.

L'attrice ha spiegato che si è iscritta non per fare soldi facili ma con un preciso scopo: parte dei guadagni li devolverà in beneficenza, e parte serviranno a produrre un film. Per la modella, Onlyfans è innanzitutto un esperimento, utile per fare ricerche sul nuovo progetto, che sta girando con il regista Sean Baker ("Un sogno chiamato Florida").

