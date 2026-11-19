La notizia della nascita era emersa martedì, quando l'attrice era stata fotografata per le strade di New York con un neonato sistemato in un marsupio. Il volto e il corpo del piccolo non erano visibili, ma dalla parte superiore del supporto spuntava un berretto bordeaux decorato con un pon pon rosa. Per l'uscita Hathaway aveva scelto un abbigliamento informale, con un cappotto ampio, pantaloni comodi e un cappellino da baseball. Le immagini hanno confermato che la star era diventata nuovamente madre. L'attrice e il marito Adam Shulman, 45 anni, hanno altri due figli: Jonathan, nato nel 2016 e oggi di 10 anni, e Jack, venuto al mondo nel 2019 e che ne ha 6.