Anne Hathaway, i look premaman che ridefiniscono lo stile in gravidanza
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
Anne Hathaway alla premiere di "Odissea" a New York © Afp
La famiglia di Anne Hathaway e Adam Shulman si è allargata: dopo Jonathan (10 anni) e Jack (6 anni), l'attrice è diventata madre per la terza volta. A rivelare un dettaglio finora tenuto riservato dai genitori è stata una persona vicina al mondo professionale della star di Hollywood. Molly Rogers, costumista di "Il diavolo veste Prada 2", ha infatti pubblicato un messaggio di congratulazioni sui social nel quale si è congratulata con la coppia per la nascita di una bambina. Hathaway, 44 anni, e il marito non hanno ancora confermato pubblicamente la notizia.
La rivelazione è arrivata attraverso una storia Instagram condivisa martedì 18 novembre da Molly Rogers, che ha lavorato al secondo capitolo di "Il diavolo veste Prada". Nel messaggio, la costumista ha rivolto gli auguri alla "mamma orgogliosa" Anne Hathaway per l'arrivo della nuova componente della famiglia, specificando che si tratta di una femmina. Il post era accompagnato dall'immagine di un orsacchiotto vestito con un abito colorato a motivi patchwork e un cappellino. Rogers, vincitrice di un Emmy, ha così anticipato un'informazione che l'attrice e Adam Shulman non avevano ancora condiviso direttamente. Hathaway non ha infatti pubblicato annunci a riguardo sui propri profili social.
La notizia della nascita era emersa martedì, quando l'attrice era stata fotografata per le strade di New York con un neonato sistemato in un marsupio. Il volto e il corpo del piccolo non erano visibili, ma dalla parte superiore del supporto spuntava un berretto bordeaux decorato con un pon pon rosa. Per l'uscita Hathaway aveva scelto un abbigliamento informale, con un cappotto ampio, pantaloni comodi e un cappellino da baseball. Le immagini hanno confermato che la star era diventata nuovamente madre. L'attrice e il marito Adam Shulman, 45 anni, hanno altri due figli: Jonathan, nato nel 2016 e oggi di 10 anni, e Jack, venuto al mondo nel 2019 e che ne ha 6.
Hathaway aveva annunciato di essere incinta lo scorso giugno, condividendo su Instagram una fotografia che metteva in evidenza il pancione. L'annuncio era arrivato dopo che l'attrice era stata fotografata in bikini durante una vacanza in famiglia a Saint-Tropez. Ad accompagnare lo scatto era stata una breve dedica: "Baby, sono tua".
Nei mesi successivi, ad agosto, Hathaway aveva anche risposto con ironia a una domanda sul sesso del nascituro. Senza anticipare nulla, aveva invitato ad avere pazienza e aveva scherzato sul fatto che la risposta sarebbe arrivata nel giro di cinque minuti, lasciando intendere che il parto fosse ormai vicino.
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles