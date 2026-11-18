Anne Hathaway, i look premaman che ridefiniscono lo stile in gravidanza
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
Anne Hathaway ha dato alla luce il terzo figlio avuto dal marito Adam Shulman. L’attrice 44enne è stata avvistata martedì mentre passeggiava per le strade di New York con il neonato, che portava in un marsupio marrone mentre camminava insieme a un’amica, secondo quanto riportato da TMZ. Nessun commento, per ora, dalla diva de "Il Diavolo veste Prada", che ha già due figli: Jonathan e Jack, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2019.
La protagonista di "Mother Mary" aveva dato notizia di essere in attesa del suo terzo figlio venerdì 19 giugno. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, si vedeva Hathaway indossare un abito bianco svolazzante mentre entrava nell’inquadratura con le braccia davanti al pancione. Mentre risuonava la canzone “Baby I’m Yours” di Barbara Lewis, Hathaway ha abbassato le braccia per rivelare il pancione in crescita. Ha sorriso, si è abbracciata il pancione ed è uscita dall’inquadratura. “x Baby, I’m yours x”, ha scritto nella didascalia del post.
In ottobre, l’attrice aveva partecipato al programma CBS Mornings, spiegando come sis entiva a poche settimane dall’arrivo di un altro bambino in famiglia: "Siamo entusiasti, siamo felicissimi, ma quello su cui ci stiamo davvero concentrando in questo momento è goderci appieno il fatto di essere ancora una famiglia di quattro persone". "Perché tutto cambierà per noi, ma cambierà soprattutto per i nostri figli. E stiamo per varcare insieme questa bellissima soglia", ha continuato.
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles