In ottobre, l’attrice aveva partecipato al programma CBS Mornings, spiegando come sis entiva a poche settimane dall’arrivo di un altro bambino in famiglia: "Siamo entusiasti, siamo felicissimi, ma quello su cui ci stiamo davvero concentrando in questo momento è goderci appieno il fatto di essere ancora una famiglia di quattro persone". "Perché tutto cambierà per noi, ma cambierà soprattutto per i nostri figli. E stiamo per varcare insieme questa bellissima soglia", ha continuato.