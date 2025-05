Questi tre anni sono stati un viaggio in cui sono riuscita a tirar fuori quella parte che forse spesso e volentieri ho tenuto per me stessa. Mi sono presa i miei tempi, ed è importante, perché altrimenti segui la massa, e non mi andava di farlo. Avevo voglia veramente di tirar fuori cose mie. Ho sempre interpretato storie di altre persone, per esempio in "Bastardo" e in "Essere una donna", parlando delle donne, ne "Il mio amico" affrontando il tema dell'omosessualità, in "Rose spezzate" parlando di violenza sulle donne. Mi sono sempre sentita un po' portavoce di storie di vita degli altri, mentre in questo disco parlo di me. E paradossalmente mi rendo conto che descrivendo le mie fragilità tante persone potrebbero immedesimarsi.