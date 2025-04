Non ho paura o avversione del mezzo in sè, della televisione (come per la tecnologia), ma da X Factor in poi, ho sentito spesso di non avere più il controllo. E' come se, dopo tutte le interviste, le esposizioni pubbliche, le presentazioni, io non sia più stato in grado di affermare: ecco questo sono io. E' come se gli altri mi avessero raccontato. Ci sono stati momenti in cui ho detto cose che non volevo dire... sono stato fagocitato. E dovevo prendere una distanza da tutto questo.

Da poco ho ascoltato Lucio Corsi, che nel suo podcast ha detto: il vero problema è quando si vogliono rendere spettacolari cose che spettacolari non sono. Ecco questa frase mi ha folgorato, perché questo è proprio ciò che penso. La spettacolarizzazione di cose che non sono spettacolari. La realtà a volte è più semplice di quella che viene presentata. Soprattutto se si parla del processo creativo. Non si può chiedere come avviene, non c'è nulla di raccontabile... Quindi non è un attacco diretto al modo al mezzo televisivo... E un altro Sanremo, magari lo farò