Anastasio torna con "Mielemedicina": un nuovo percorso tra rap, poesia e pop

Nove brani variegati in cui la rabbia degli inizi cede il passo alla poesia e al pop. Il rapper di Meta di Sorrento nel titolo cita Lucrezio e spiega: "Il miele che ricopre i bordi della coppa nella quale c'è l'assenzio che cura, ma non c'è medicina che non sia amara. Anche il mio album è così: sonorità dolci e massaggi amari",

Nel suo caso, spiega, la medicina amara è "la consapevolezza della vita, il crollare prima di ricostruirti". I brani sono tutti firmati dal giovane artista classe '97, tra cui il primo estratto "Assurdo" (che prende spunto dalle rime di Charles Bukowski) e il nuovo singolo disponibile dal 25 febbraio "E invece". Anche due collaborazioni di lusso: con Stefano Bollani in "Tubature" ("Mischiare jazz e rap è stato naturale") e con Boosta che firma l'intro di pianoforte in "L'uomo, il cosmo".

Ufficio stampa

Anastasio, che si era fatto notare vincendo "X Factor" nel 2018 e poi è stato al Festival di Sanremo nel 2019 da ospite e nel 2020 in gara, racconta: "Mielemedicina lo considero un disco completo, variegato, in cui spazio tra mille generi senza che sia una macedonia o una compilation di pezzi. E' un lavoro equilibrato che restituisce l'immagine di un me più maturo". E a proposito dei testi: "Nonostante il linguaggio oggi sia più vuoto e inefficace che mai, in una babele in cui non ci si capisce più e la parola si svuota, il filo conduttore sono proprio le parole e l'universo che possono creare, sono io".

L'uscita del nuovo disco è l'occasione per Anastasio per recuperare le date live annullate nel 2021: il tour nei club partirà il 6 aprile da Bologna. "Mi è mancato il contatto con il pubblico, con la gente che paga per venire a vedere proprio te. Ma stavolta non ci fermiamo più, si ricomincia e niente più scuse. Il settore è uscito distrutto da questi due anni, ma la ripartenza può generare domanda e ripartenza. Si poteva fare di più o di meglio? Non lo so, ma siamo stati abbandonati e all'estero non è stato così".

Ecco le date:

06 aprile BOLOGNA - ESTRAGON

07 aprile FIRENZE - VIPER

14 aprile MILANO – FABRIQUE

15 aprile VENARIA REALE (TO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

22 aprile PADOVA - HALL

23 aprile TRENTO - SAMBAPOLIS

28 aprile NAPOLI - DUEL

29 aprile ROMA - SPAZIO ROSSELLINI

30 aprile ROMA - SPAZIO ROSSELLINI

