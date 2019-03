Anastasio: “Voglio dimostrare la mia identità musicale”

Ha preso ufficialmente il via dal palco di Santeria Social Club di Milano il concerto de “La fine del mondo tour” di Anastasio , vincitore della versione italiana di X Factor. "Non ho intenzione di fare le cose solo in una direzione e dopo X Factor voglio dimostrare di avere una mia identità musicale", ha detto il 21enne di Meta di Sorrento al debutto live.

Dopo la data zero al Live Club di Trezzo sull'Adda, Anastasio ha presentato una scaletta di diciannove brani. "Quando penso ad una canzone - ha raccontato - non penso a farla rap, ma solo a fare un bel pezzo, partendo dalla mia ricerca sul testo ma senza mai separarlo dalla melodia. Mi piace spaziare tra i generi, anche se il rap è la musica con cui sono cresciuto".



Si prepara alla prossime date, in prevendita già tutte sold out, e dice: "Sono un rapper atipico se si pensa al rap di strada che nasce da una certa cultura hip hop, ma per parlare di rap sarebbe almeno necessario conoscere non solo quello che viene proposto dalle radio tutti i giorni. Io vengo da Meta di Sorrento dove il rap non esiste e in generale non esiste una scena musicale. Quello che ho fatto l'ho fatto da solo". Con il singolo “La fine del mondo” ha già conquistato il Disco di Platino.