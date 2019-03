Anastasio si prepara al tour pubblicando il cortometraggio di "Correre"

"Correre" è l'urlo di rabbia di una generazione in perenne competizione, abituata ad andare veloce senza direzione ("Correre, tu devi correre/Non devi domandare né rispondere"). Il testo fotografa il momento dello squarcio che svela l'inganno e la caduta delle illusioni: "In quarta elementare m'hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere". E il flow di Anastasio è un fiume in piena, un travolgente flusso di coscienza su un climax sonoro incalzante e originale.



Il 20 marzo intanto debutta il viaggio live nei più importanti club italiani con uno show unico e potente che al momento prevede 20 date, 13 delle quali già esaurite.



LE DATE DEL TOUR

20 marzo - TREZZO SULL’ADDA (MI) - LIVE CLUB - (SOLD OUT)

22 marzo - MILANO - Santeria Social Club (SOLD OUT)

24 marzo - BOLOGNA - Estragon (SOLD OUT)

25 marzo - BOLOGNA - Estragon (NUOVA DATA)

26 marzo - MILANO - Santeria Social Club (SOLD OUT)

28 marzo - FIRENZE - Viper Theatre (SOLD OUT)

29 marzo -TORINO - Hiroshima Mon Amour (SOLD OUT)

3 aprile - ROMA - Largo Venue (SOLD OUT)

4 aprile - ROMA - Largo Venue (SOLD OUT)

5 aprile - BRESCIA - Latteria Molloy (SOLD OUT)

11 aprile - PARMA - Campus (SOLD OUT)

12 aprile - MODENA - Vox di Nonantola

13 aprile - LIVORNO - The Cage (SOLD OUT)

17 aprile - NAPOLI - Duel di Pozzuoli

19 aprile - BARI - Demode’ di Modugno

23 aprile - FIRENZE - Viper Theatre (NUOVA DATA)

24 aprile - ANCONA - Mamamia di Senigallia

26 aprile - PERUGIA - Afterlife (SOLD OUT)

27 aprile - PADOVA - Hall (SOLD OUT)

9 luglio - LUCCA - Lucca Summer Festival (NUOVA DATA)