Anastasio nel cast di Sanremo?: "Prima mi voglio laureare, poi valuterò i pezzi che ho pronti..."

Non sembra essersi montato la testa Anastasio, il 21enne vincitore di "X Factor", che mantiene lo stesso tono "moderato", che lo ha contraddistinto per tutto il talent e sul toto-cast per Sanremo si tira indietro e specifica: "Sono appena uscito da X Factor e non vorrei un’altra competizione subito", dice in esclusiva sulle pagine di Spy a cui svela il suo progetto più imminente: laurearsi.