Hollywood in lutto

Addio ad Abbe Lane, la diva americana che recitò accanto a Totò e De Sica

L'artista è morta a 93 anni lo scorso 25 aprile per cause naturali, ma la notizia della scomparsa è stata resa pubblica soltanto ora dal figlio

07 Ago 2026 - 10:58
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Abbe Lane in una scena del film Tempo di Villeggiatura © Wikipedia

Abbe Lane in una scena del film Tempo di Villeggiatura © Wikipedia

Il mondo dello spettacolo dice addio ad Abbe Lane, attrice e cantante statunitense diventata celebre tra gli anni Cinquanta e Sessanta grazie al suo talento, al fascino scenico e a una carriera internazionale che l'ha portata a lavorare anche con alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano. L'artista è morta a 93 anni lo scorso 25 aprile a Los Angeles per cause naturali, ma la notizia della scomparsa è stata resa pubblica soltanto ora dal figlio Steven Leff, come riportato da The Hollywood Reporter.

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Dagli inizi a Broadway al successo con Xavier Cugat

 Nata a Brooklyn il 14 dicembre 1932 con il nome di Abigail Francine Lassman, Abbe Lane entrò nel mondo dello spettacolo ancora giovanissima. La sua carriera ebbe una svolta quando venne notata dal celebre direttore d'orchestra Xavier Cugat, che la scoprì a Broadway quando lei aveva circa 16 anni e lui quasi 49.

Nel 1952 i due si sposarono e Lane divenne la cantante principale dell'orchestra di musica latina guidata da Cugat, accompagnandolo in numerose tournée internazionali, comprese quelle in Europa. La collaborazione artistica contribuì a renderla un volto molto popolare anche fuori dagli Stati Uniti. Il matrimonio terminò nel 1964, quando l'attrice avviò le pratiche per il divorzio in Messico. L'anno seguente sposò l'avvocato Perry Leff.

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Il rapporto con il cinema italiano e gli incontri con Totò e De Sica

 Oltre alla carriera musicale, Abbe Lane si affermò anche come interprete cinematografica, lavorando in produzioni americane al fianco di attori come Glenn Ford e Cornel Wilde. La sua popolarità raggiunse però livelli particolarmente importanti anche in Italia, dove negli anni Cinquanta divenne una presenza familiare per il pubblico.

Nel 1957 recitò in Totò, Vittorio e la dottoressa di Camillo Mastrocinque, condividendo il set con Totò e Vittorio De Sica. Due anni più tardi tornò al fianco del principe della risata in Totò, Eva e il pennello proibito (1959), diretto da Steno e interpretato anche da Louis de Funès e Mario Carotenuto.

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Nel 1955 aveva già partecipato a Lo scapolo di Antonio Pietrangeli, dove interpretò se stessa accanto ad Alberto Sordi. La sua immagine, caratterizzata da una forte sensualità e da uno stile considerato audace per l'epoca, le attirò anche alcune critiche in un periodo in cui i costumi della società erano ancora molto più rigidi.

La televisione italiana e il successo come cantante

 La presenza di Abbe Lane in Italia non si limitò al grande schermo. Insieme a Xavier Cugat partecipò a diversi programmi televisivi di successo, tra cui Casa Cugat e Il Giocondo, consolidando il legame con il pubblico italiano. Nel 1960 fu inoltre protagonista, sempre insieme a Cugat, del programma televisivo Controcanale, condotto da Corrado. La sua carriera televisiva proseguì anche molti anni più tardi: nel 2008 tornò in Italia come ospite d'onore della quinta puntata di Tutti pazzi per la tele, trasmissione condotta da Antonella Clerici e Carlo Pistarino.

Broadway, Hollywood e la stella sulla Walk of Fame

 Parallelamente agli impegni cinematografici e televisivi, Lane continuò a essere protagonista anche nel teatro musicale. Nel 1958 interpretò il musical di Broadway Oh Captain!, con Tony Randall e la regia di José Ferrer. Il suo percorso artistico le valse anche un importante riconoscimento a Hollywood: ad Abbe Lane è stata dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame, situata al numero 6385 di Hollywood Boulevard, a testimonianza di una carriera che ha attraversato musica, cinema e televisione.

Cinquant'anni fa ci lasciava Vittorio De Sica

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