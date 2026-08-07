Il mondo dello spettacolo dice addio ad Abbe Lane, attrice e cantante statunitense diventata celebre tra gli anni Cinquanta e Sessanta grazie al suo talento, al fascino scenico e a una carriera internazionale che l'ha portata a lavorare anche con alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano. L'artista è morta a 93 anni lo scorso 25 aprile a Los Angeles per cause naturali, ma la notizia della scomparsa è stata resa pubblica soltanto ora dal figlio Steven Leff, come riportato da The Hollywood Reporter.