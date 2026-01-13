Patrick Dempsey compie 60 anni: il fascino senza tempo di un'icona di Hollywood

Con il successo planetario di Grey’s Anatomy, la sua immagine evolve. I capelli si fanno leggermente più lunghi, le basette più marcate, il volto più vissuto. È il passaggio da giovane promessa a uomo maturo, una trasformazione graduale e credibile, come se il tempo avesse deciso di allearsi con lui invece che combatterlo. Oggi Patrick Dempsey è l'emblema di un'eleganza maschile consapevole. Il suo hair look sale e pepe è diventato iconico, imitato e celebrato, simbolo di un approccio al tempo sereno e sicuro.