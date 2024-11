Nel nuovo film diretto da Michael Morris, la protagonista torna a lavorare e prova persino a usare le app di incontri per rifarsi una vita come Tinder; viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (interpretato da Leo Woodall, noto per "The White Lotus") e nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l'assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (il candidato all'Oscar Chiwetel Ejiofor).