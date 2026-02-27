Morto Eric Dane, addio all'amatissimo dottor Bollore
Noto per i suoi ruoli nelle serie "The Wire" e "Law & Order", è deceduto a causa di un tragico incidente nel Maryland
L'attore Bobby J. Brown © Sito ufficiale
Lutto nel mondo del cinema. Bobby J. Brown, attore noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie "The Wire" e "Law & Order”, è rimasto vittima di un incendio divampato in un fienile. A riportarlo è il sito TMZ, che riferisce anche le parole della figlia di Brown, la quale conferma la morte del padre, avvenuta “martedì a causa dell'inalazione di fumo”.
Secondo quanto raccolto dalle testimonianze dei familiari, martedì Bobby J. Brown si era recato nel fienile per far ripartire la sua auto che era rimasta ferma. Poco dopo sarebbe divampato il rogo, con l’attore che avrebbe chiamato un familiare per chiedere un estintore: quando la famiglia è giunta sul luogo per spegnere l’incendio però, le fiamme avevano già avvolto la struttura. Inutili sarebbero stati i tentativi di salvarlo, con la moglie che ha riportato gravi ferite da ustioni nel tentativo di soccorrere il marito.
L’ufficio del medico legale del Maryland ha confermato, sempre a TMZ, che la causa della morte è “accertata come lesione termica diffusa e inalazione di fumo”. Nessuna ferita o morte da ustione. La causa del decesso è anche classificata come “accidentale”.
Attore con una lunga carriera alle spalle, a 62 anni si era ritagliato una reputazione di tutto rispetto nel mondo del cinema e della televisione degli States. Oltre a "The Wire", dove interpretava un agente di polizia di Baltimora che portava il suo stesso nome, apparso in 12 episodi su 60 della serie, aveva avuto ruoli importanti anche nel legal-drama "Law & Order: SVU" e in "We Own This City".
Il suo agente, Albert Bramante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMZ: "Sono sconvolto e rattristato. Era un attore e una persona così bravo. Era totalmente dedito all'arte della recitazione ed è stato un piacere lavorare con lui".
Nato a Washington, Brown aveva alle spalle un passato da pugile dilettante di discreto successo, sport che poi aveva abbandonato per dedicarsi al cinema. La figlia ha raccontato la sua profonda fede religiosa, ricordando come fosse un devoto Testimone di Geova.
