Buon compleanno Woody Allen, il regista compie 90 anni

Alla mamma si deve – narra la leggenda - anche la passione per il cinema del bimbo Allen che vede a tre anni “Biancaneve e i sette anni”, poi si innamora de “La fiamma del peccato”, da ragazzo scappa al cinema appena può e si nutre di grandi maestri da Fellini a Bergman. Che sia un ragazzo dotato nessuno ne dubita: tanto intelligente da finire prestissimo in una classe avanzata, ma anche da diventare un ribelle, insofferente alla disciplina, spesso punito e alla fine promosso con voti bassi. Se la cava soprattutto perché, nonostante il fisico gracile e l’aria svagata, eccelle nello sport, dal basket al football fino alla boxe con cui si fa valere nelle risse di strada finché i genitori non lo ritirano dalla palestra. I compagni poi gli sono amici per la sua abilità di illusionista, con le carte fa quel che vuole e a 15 anni un suo trucco di magia lo porta fino all’audizione in tv. Non viene preso solo perché il suo trucco usa bottiglie di alcolici vietati nei programmi per ragazzi. Ma quel mondo lo attrae da subito e quando ascolta i programmi dei comici in voga, Ed Sullivan e Sid Caesar, si accorge che anche lui sa far ridere.