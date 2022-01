"Tgcom24Tour", lunedì la quinta tappa a Roma

Torna l'appuntamento con "Tgcom24Tour" , il format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio. La quinta tappa si terrà il 31 gennaio a Roma . Il direttore Paolo Liguori e il giornalista Dario Donato si interfacceranno con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali in due tavole rotonde in una location esclusiva: il Museo Nazionale Romano, sede Terme di Diocleziano .

Le tavole rotonde e gli ospiti - Alle 11, si terrà la prima tavola rotonda: "Governo e istruzione, le leve per la ripartenza". Gli ospiti dell'appuntamento saranno Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio; Antonella Polimeni, rettrice dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; Francesco Bonini, rettore dell'Università Lumsa.



La tappa di Roma si concluderà alle 14.08 con la seconda tavola rotonda, dal titolo "Nuove professioni e mobilità sostenibile", incentrata appunto su lavoro, aziende e sostenibilità. Ospiti: Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, Gerardo Capozza, segretario generale di Aci; Biagio Russo, marketing director Renault Italia; Elisabetta Ripa, head of Enel Global E-Mobility, e Fabrizio Favara, chief strategy officer del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri sito e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset. Sarà possibile rivedere i momenti principali dell'evento sul canale tv di Tgcom24 nella rubrica dedicata al tour.