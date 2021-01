Dal nuovo look di Adele alla faida Depp-Heard: le 10 notizie più lette del 2020 

Sylvester Stallone ha deciso di vendere il suo Suv personalizzato per la "modica" cifra di 350mila dollari (circa 295mila euro). E' un Cadillac Escalade customizzato per renderlo praticamente un appartamento di lusso su quattro ruote. La cabina, che può contenere comodamente cinque adulti, è rivestita in pelle trapuntata. Nella parte posteriore ci sono sedili avvolgenti VIP di lusso, una panca elettrica pieghevole con spazio per tre persone. Ci sono anche uno schermo TV LCD da 43 pollici nella plancia centrale del conducente, oltre a schermi 12 pollici LCD per i passeggeri rivolti all'indietro. Completano il tutto un sistema musicale digitale 7.1 personalizzato con un processore audio digitale e un router con specifiche militari con due schede sim per una connettività Internet ininterrotta.