Il dramma di Andrea Bocelli: disperso in mare in Sardegna il suo cagnolino 

Sono momenti di ansia per Andrea Bocelli. Il suo adorato cagnolino Pallina, un levriero italiano, risulta infatti disperso in mare, in Sardegna, da venerdì pomeriggio. Il cagnolino sarebbe caduto dalla barca su cui erano presenti il cantante, la moglie e altre persone, in un tratto compreso tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas, in comune di Golfo Aranci. La moglie di Bocelli ha lanciato un appello via Facebook.