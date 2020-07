Andrea Bocelli: "Durante il lockdown mi sono sentito umiliato e ho trasgredito alle regole..."

C'era anche Andrea Bocelli al convegno in Senato dei cosìddetti "negazionisti del Covid", dal titolo “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”, organizzato da Vittorio Sgerbi. E le sue affermazioni hanno già sollevato un polverone sui social. "Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto...", ha detto il tenore...

Bocelli ha giustificato la sua trasgressione aggiungendo: "Non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D".

Raccontando i momenti più duri del lockdown e come li ha vissuti, il tenore, che è stato colpito dal coronavirus insieme alla moglie e una volta guarito ha donato il plasma, ha anche spiegato: "Ho accolto questo invito ma sono lontano dalla politica", ammettendo che: "Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate".

E ha poi concluso dicendo: "Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?".

Parole che fanno già discutere e che hanno scatenato commenti duri da parte di molti follower del tenore: "Grande delusione", scrive qualcuno e ancora: "Le parole pronunciate ci feriscono"...

