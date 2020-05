Andrea Bocelli dona il plasma: "Ho avuto il Covid-19"

Parlando con i giornalisti fuori dall'ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un po' di febbriciattola ma in pratica è stato un asintomatico.

Andrea Bocelli ha trascorso tutto il periodo di lockdown cercando di rendersi utile e di contribuire con la sua arte in un momento così tragico. Dal concerto in Duomo nel giorno di Pasqua alle varie maratone musicali in streaming da quella internazionale di "One World Together", unico italiano con Zucchero, tra Elton John e Lady Gaga al “balcone” virtuale di Instagram con Chiara Ferragni e Fedez per l'Ospedale di Camerino, zona del Centro-Italia colpita dal terremoto del 2016, che è stato trasformato in un Covid Hospital.: "Fare il bene è l'unico mestiere che ci rende degni d'essere qui. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, puà fare sempre e comunque la differenza", ha detto il tenore.

