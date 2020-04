Andrea Bocelli suona nel Duomo di Milano deserto nel giorno di Pasqua: il concerto in streaming mondiale su YouTube

Non ci sarà alcun pubblico presente e rigorosamente nessun accesso, ma sarà un concerto memorabile quello che Andrea Bocelli terrà il 12 aprile, domenica di Pasqua , nel Duomo di Milano. Trasmesso in esclusiva in diretta streaming mondiale sul canale YouTube del tenore a partire dalle 19 il "Bocelli: Music for Hope" unirà tutti i Paesi in un giorno solenne: "Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere “Sì” all’invito della città e del Duomo di Milano”, ha detto l'artista.

E con un "sì" senza esitazioni il tenore, icona mondiale della musica, ha risposto all'invito della città di Milano e della Cattedrale, accettando come un onore l’ospitalità dell’Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo, nel periodo buio che ha colpito tutta l’Italia e il mondo.



“Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti – credenti e non – abbiamo bisogno ora", ha detto Bocelli: "Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d’Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo – ne sono certo – un modello vincente, motore d’un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”.

Un evento che rappresenta un messaggio di speranza per il nostro Paese e per titti e che vedrà il Duomo, attualmente chiuso, aprire eccezionalmente le sue porte al solo Andrea Bocelli accompagnato da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale, che ospita il più grande organo d’Italia e tra i più grandi strumenti a canne del mondo. I brani, accuratamente selezionati per organo e voce solista, vedranno un repertorio suggestivo di musica sacra, in una giornata simbolica per il rinnovamento della vita.

"Sono felice che Andrea abbia accettato il nostro invito - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Quest'anno il giorno di Pasqua sarà diverso per tutti noi. La gioiosa serenità che lo accompagna è fortemente turbata dalla pandemia che stiamo vivendo. Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli sarà l'abbraccio che ci manca in questi giorni, un abbraccio forte, speciale, capace di scaldare il cuore di Milano, dell'Italia e del mondo".

L’evento è promosso e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, è prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al generoso contributo di YouTube. Andrea Bocelli partecipa in forma totalmente gratuita (con la collaborazione di Almud e Maverick Management).

Questo il canale YouTube dove seguire in diretta il concerto: https://youtu.be/huTUOek4LgU



Bocelli intanto, con la Fondazione che porta il suo nome è impegnato in questi giorni con una campagna sull'emergenza Covid-19. La Andrea Bocelli Foundation (ABF) infatti si è messa subito al servizio attivando una importante raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale. E’ possibile donare attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino oppure contattando direttamente la "Andrea Bocelli Foundation", scrivendo all'indirizzo development@andreabocellifoundation.org.



