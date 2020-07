Andrea Bocelli fa un tuffo a Saint-Tropez per dimenticare il coronavirus 

Andrea Bocelli è il ritratto della salute e della serenità negli scatti che lo ritraggono in costume, mentre si gode sole e relax su uno yacht al largo di Saint-Tropez. Una piccola vacanza meritata per il tenore che, a fine maggio ha rivelato di aver contratto il coronavirus e che ha poi deciso con la moglie Veronica Berti (anche lei contagiata, ndr), 36 anni, di donare il plasma.

Qualche chiacchiera in coperta con Veronica, bellissima in bikini nero e con i lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle, e poi un tuffo in mare per il cantante, che sembra essersi perfettamente ripreso dalla malattia. Tornato sulla lussuosa imbarcazione la moglie, che è anche il suo manager, lo aiuta a togliersi il sale dal corpo sotto la doccetta di poppa.

Bocelli, 61 anni, è stato sposato con Enrica Cenzatti dal 1992 al 2002 e con lei ha avuto due figli, Amos (1995) e Matteo (1997). Il 21 marzo 2012 è diventato padre per la terza volta, di una femmina, Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti con la quale, il 21 marzo 2014 è convolato a nozze.

A maggio, il musicista e cantante ha ammesso di essere stato lui stesso portatore del virus, dopo averlo contratto a marzo.

A "Good Morning America" aveva detto: "La pandemia che ha scosso il mondo ha anche influenzato, anche se lievemente, me e alcuni membri della mia famiglia. Per rispetto per coloro per i quali il virus ha avuto conseguenze più serie, ho deciso che sarebbe stato meglio non condividere la notizia. Non volevo certo allarmare inutilmente i miei fan e volevo anche proteggere la privacy della mia famiglia".

Quando si è presentata poi la possibilità di donare il plasma per aiutare a trovare una cura per il Covid, la risposta del cantante è stata un immediato "sì": "Un gesto modesto ma fondamentale, attraverso il quale faccio la mia piccola parte", ha detto Bocelli.

