Jennifer Aniston e Brad Pitt, ecco il bacio che tutti aspettavano

Certi amori non finiscono... Lo sanno bene Jennifer Aniston e Brad Pitt che dopo la fine tempestosa del loro matrimonio non hanno mai smesso di volersi bene. I fan hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma, i giornali di gossip hanno dedicato loro copertine su copertine. Ma l'altra notte ai "Sag Award" qualcosa è successo. Le due star di Hollywood si sono ritrovate, si sono guardati a lungo, abbracciati e baciati. Che sia un nuovo inizio?

Sia Brad sia Jennifer sono stati infatti premiati (lui per "Once upon a time in Hollywood" e lei per "The Morning Show"). E se la Aniston si è goduta il discorso di Pitt seduta tra il pubblico, l'ex marito si è fermato nel backstage e da un monitor non si è voluto perdere le parole di Jen, bloccando la sua conferenza stampa.

Poi è arrivato l'incontro che tutti aspettavano. Dietro le quinte i due attori si sono salutati velocemente. Ma anche guardati a lungo, come due ex che si conoscono molto bene. E i fan hanno ricominciato a sognare....

