Da Elettra sexy alla lite Bugo-Morgan passando per il coming out di Garko: le 10 notizie più lette del 2020

Tgcom24

Si chiude il 2020, un anno davvero particolare anche per il mondo della televisione, che ha dovuto fare come tutti i conti con la pandemia. Ripercorriamo le 10 notizie più lette di quest'anno: dai fuori programma sanremesi, quello sexy di Elettra Lamborghini e quello della lite tra Morgan e Bugo, al coming out di Gabriel Garko al "Grande Fratello Vip", passando per la tragedia di Naya Rivera e la scomparsa di John Peter Sloan.