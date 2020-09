"Grande Fratello Vip", Elisabetta Gregoraci: "Briatore mi trascurava, quando morì mia madre lui andò in discoteca"

Momento intimo per Elisabetta Gregoraci al " Grande Fratello Vip ". La showgirl si apre con Patrizia parlando della sua vita matrimoniale, e svela il motivo che ha determinato la fine della sua storia con Flavio Briatore: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male”, ammette. E racconta: "Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto", dice con un velo di tristezza negli occhi.

LEGGI ANCHE > Al "Grande Fratello Vip" Pierpaolo allo scoperto con la Gregoraci: "Sto provando qualcosa"

La Gregoraci continua continua il suo racconto a Patrizia, che si dimostra molto comprensiva: "Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino", dice tutto d’un fiato.

Patrizia spiega alla coinquilina: “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”. Ma alla showgirl non piace che nessuno tenti di giustificare il comportamento dell'ex marito: “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così... da lì si è rotto qualcosa", ragiona, dispiaciuta.





Lo sfogo di Elisabetta fan trasparire una sofferenza ancora viva in lei. “Vabbè dai, adesso non è che dovete stare tutti zitti”, dice sorridendo per allentare la tensione.

Elisabetta e Pierpaolo vanno a fuoco sulla pista da ballo Endemol Shine Italy 1 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 10 di 15 Endemol Shine Italy 11 di 15 Endemol Shine Italy 12 di 15 Endemol Shine Italy 13 di 15 Endemol Shine Italy 14 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: