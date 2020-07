Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono nonni bis

LEGGI ANCHE >

Giorgio Mastrota verso le seconde nozze: "Natalia Estrada non è invitata"

"Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest'anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l'ultima ecografia!", aveva scritto Natalia su Instagram nei gironi scorsi mostrando una foto del suo pancione di nove mesi. Sacha non ha fatto aspettare troppo, è nato sano e bellissimo... e ora aspetta che anche la nonna Natalia lo possa abbracciare.

