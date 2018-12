28 dicembre 2018 16:06 2018: Mondo, le notizie dellʼanno Dal "faticoso" accordo sulla Brexit allʼomicidio del reporter saudita Jamal Khashoggi, fino alla strage di Strasburgo

Di seguito una selezione dei principali fatti del 2018. Per approfondire la notizia clicca sulla data.

FEBBRAIO 2018



2 FEBBRAIO - Vittorio Giuzzi, pensionato di Montichiari (Brescia), è stato ucciso nei giorni scorsi nel corso di una rapina in casa a Santo Domingo



17 FEBBRAIO - Tre italiani sono scomparsi a Tecaltitlan, cittadina del Messico dove facevano i venditori ambulanti

MARZO 2018



4 MARZO - L'ex agente segreto russo Sergej Skripal e la figlia Yulia vengono avvelenati a Salisbury, nel sud dell'Inghilterra, con un gas nervino detto Novichok

APRILE 2018



8 APRILE - Il primo ministro ungherese Viktor Orban, icona della destra populista europea, conquista il suo terzo mandato alle elezioni legislative dopo avere fatto del "no" all'immigrazione il cavallo di battaglia principale della sua campagna



14 APRILE - Il regime siriano di Bashar Al Assad annuncia che tutti i combattenti ribelli hanno abbandonato la Ghouta orientale, alle porte di Damasco, dopo due mesi di offensiva con un bilancio di oltre 1.700 morti. La notizia arriva nello stesso giorno dei raid da parte di Usa, Francia e Gran Bretagna.

MAGGIO 2018



8 MAGGIO - Il presidente americano Donald Trump annuncia il ritiro dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra l'Iran e le potenze del cosiddetto 5+1 (Stati Uniti, Cina, Russia, Gran Bretagna, Francia e Germania)



14 MAGGIO - Gli Stati Uniti inaugurano l'ambasciata a Gerusalemme, confermando il riconoscimento della città come capitale di Israele. Intanto si consuma un bagno di sangue a Gaza: mentre i delegati partecipano alla cerimonia ufficiale, durante le proteste al confine fra la Striscia e Israele i soldati israeliani sparano uccidendo 52 palestinesi, tra cui otto bambini, e ferendone oltre 2.400.

GIUGNO 2018



1 GIUGNO - In Spagna viene eletto primo ministro il socialista Pedro Sanchez, dopo il successo a sorpresa in Parlamento del voto di sfiducia contro il governo conservatore di Mariano Rajoy, per uno scandalo di corruzione



10 GIUGNO - Pochi giorni dopo l'insediamento del nuovo governo M5s-Lega in Italia, composto da Movimento 5 Stelle e Lega, il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiude i porti dell'Italia alla nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée con 629 migranti a bordo. Anche Malta dice "no". Alla fine i migranti approderanno in Spagna



12 GIUGNO - A Singapore primo summit fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I due firmano un accordo che riafferma l'impegno di Pyongyang per una "completa denuclearizzazione della penisola coreana"

LUGLIO 2018



10 LUGLIO - In Thailandia, dopo giorni con il fiato sospeso, vengono salvati tutti i dodici ragazzi e il loro allenatore di calcio rimasti intrappolati per 17 giorni in una grotta inondata

OTTOBRE 2018



2 OTTOBRE - Il giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi, collaboratore del Washington Post, entra nel consolato del suo Paese a Istanbul e scompare. Riyad ammetterà solo dopo giorni che l'uomo è stato ucciso all'interno dell'ambasciata, sostenendo che il tutto sia avvenuto in un'operazione non autorizzata



18 OTTOBRE - Una grande carovana di migranti parte dal Centro America diretta verso gli Stati Uniti. Fanno il giro del mondo le immagini di migliaia di persone, originarie perlopiù di Honduras ed El Salvador, che passano da Guatemala e poi Messico per arrivare a piedi alla frontiera statunitense



27 OTTOBRE - Si consuma il peggior attacco antisemita nella storia degli Stati Uniti: un uomo armato uccide undici persone in una sinagoga a Pittsburgh



28 OTTOBRE - Il più grande Paese dell'America Latina vira a destra: il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, nostalgico della dittatura, vince le elezioni e diventa presidente del Brasile

NOVEMBRE 2018



7 NOVEMBRE - Le elezioni di Midterm negli Stati Uniti vedono i democratici conquistare il controllo della Camera dei rappresentanti, mentre i Repubblicani mantengono la maggioranza al Senato



17 NOVEMBRE - In Francia la prima giornata di mobilitazione nazionale dei gilet gialli, che si oppongono all'aumento delle tasse sul carburante e al carovita. Il movimento si amplia diventando una vera e propria contestazione contro le politiche del governo del presidente Emmanuel Macron



19 NOVEMBRE - Il capo dell'alleanza automobilistica Nissan-Renault-Mitsubishi, il magnate Carlos Ghosn, viene arrestato al suo arrivo in Giappone, accusato di aver mentito sull'entità del suo reddito



20 NOVEMBRE - Una volontaria italiana, la 23enne milanese Silvia Costanza Romano, è stata rapita da un commando di uomini armati nella contea di Kilifi, sulla costa del Kenya



25 NOVEMBRE - Dopo 17 mesi di negoziati, Ue e Gran Bretagna raggiungono l'accordo sulla Brexit, a pochi mesi dal divorzio effettivo in programma per il 29 marzo del 2019. Il 10 dicembre, però, la premier britannica Theresa May annuncia il rinvio a gennaio del voto del Parlamento sulla Brexit, riconoscendo che l'accordo sarebbe stato bocciato



26 NOVEMBRE - Escalation fra Russia e Ucraina quattro anni dopo l'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014: la Marina russa sequestra tre navi ucraine nello Stretto di Kerch, arrestando 24 marinai ucraini