La ricetta "Scuola di Vita" a Cotto e Mangiato - il Menù

In concessione

Arriva in tivù l’effetto positivo del nuovo Progetto Mediadriends Scuola di Vita, iniziativa promossa da Mediafriends con Comunità Nuova Onlus.



Il progetto è indirizzato ai ragazzi (18-19enni) che vivono in una situazione di stallo per vari motivi, come fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate o contesti familiari complicati.

L’intervento prevede che questi ragazzi vadano a “bottega” per un periodo di 6 mesi presso un "maestro di mestieri”: un artigiano, individuato da Mediafriends e Comunità Nuova, in grado di trasmettere, oltre alle competenze tecniche, anche una passione per il lavoro e uno stile di vita sano.

Obiettivo di Scuola di Vita è dare ai ragazzi un’opportunità reale di inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma di valorizzare i propri interessi e scoprire il proprio talento. Un’occasione di crescita per individuare la propria strada e diventare cittadini inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.



Tra i tirocini avviati uno ha come protagonista Andrea, un giovane cuoco che sta svolgendo il suo stage nella prestigiosa cucina dello Chef Cesare Battisti. Il 12 novembre, Andrea avrà l’onore di partecipare al programma tv Cotto e mangiato – Il menù, in onda alle 12.05 su Italia1, cucinando sul set con la conduttrice Tessa Gelisio.



A sette anni dalla creazione di “A regola d’arte”, iniziativa Mediafriends per combattere il disagio giovanile nelle periferie attraverso corsi gratuiti di rugby e musica, “Scuola di Vita” rappresenta una nuova tappa per trasmettere anche capacità professionali.

In concessione

Nella foto il giovane Chef Andrea in studio con i protagonisti di "Cotto e Mangiato - il Menù"

In ordine da sinistra: il giovane Chef Andrea, Chef Cesare Battisti, Tessa Gelisio, Chef Franco Aliberti, Chef Enrico Schettino