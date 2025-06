Maturità 2025, Grassucci (Skuola.net): "Temi abbordabili, da applausi le scelte di Pasolini e Borsellino"

Quest’anno il ministro Valditara sorprende il toto-esame, ma propone dei temi comunque abbordabili e una scelta da applausi: Pier Paolo Pasolini era comunque un nome che circolava tra le ipotesi residuali dei pronostici per via del 50esimo anniversario della sua morte. Forse, però, non tutti lo hanno studiato in classe, e questo può essere un ostacolo. Questo il commento a caldo del direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, subito dopo l’uscita dei temi proposti nella prima prova della Maturità 2025.