Tumore al pancreas, storie di un farmaco introvabile: da Max Parisi a mamma Jessica, perché in Italia è ancora difficile averlo
Sono tanti gli italiani che inseguono la stessa cura, già approvata negli Stati Uniti. I loro trascorsi aiutano a capire perché i tempi della burocrazia non sempre coincidono con quelli della malattiadi Simona Pisoni
© Istockphoto
Una terapia può essere già in commercio in un Paese e non esserlo ancora in un altro, nella maggior parte dei casi per una questione di procedure, controlli e autorizzazioni, che richiedono tempo. Per chi ha una malattia in fase avanzata, però, il tempo è proprio ciò che manca e così alcuni pazienti italiani si ritrovano a cercare altrove ciò che qui non è ancora disponibile, spesso affidandosi alla solidarietà di amici, familiari e sconosciuti per finanziare viaggio e costose cure all'estero. Negli ultimi mesi tre pazienti con un tumore al pancreas hanno dovuto affrontare questo iter.
Max Parisi e il viaggio negli Stati Uniti
Uno dei pazienti che hanno cercato una cura fuori dall'Italia è Max Parisi, storica voce di Radio Monte Carlo. La diagnosi è arrivata nel maggio 2024, dopo chemioterapia, intervento chirurgico e radioterapia, la malattia è progredita e, a luglio, i medici avevano comunicato al conduttore che le opzioni terapeutiche erano esaurite. La moglie Louise non si è arresa e ha contattato diversi ospedali americani, scoprendo l'esistenza del daraxonrasib, un farmaco approvato a fine agosto e destinato a specifiche categorie di pazienti con tumore al pancreas metastatico già sottoposti ad altri trattamenti.
La famiglia ha, quindi, lanciato una raccolta fondi per affrontare una cura che al mese costa circa 40mila dollari. Il 16 settembre scorso Max ha iniziato la terapia negli Stati Uniti e ha deciso di raccontare la sua storia, anche a Le Iene, per chiedere che il farmaco arrivi presto anche in Italia. I primi segnali incoraggianti erano arrivati già nelle settimane successive all'inizio del trattamento, quando Max aveva raccontato di aver avvertito una diminuzione del dolore e un miglioramento delle proprie condizioni generali. Nei giorni scorsi poi la notizia più importante: la massa tumorale si sarebbe ridotta di un centimetro e mezzo, dopo meno di due mesi di trattamento.
"Il farmaco funziona e proseguo la cura a vele spiegate" ha scritto sui social il conduttore, che da lunedì 23 novembre tornerà in onda a Radio Montecarlo. Non equivale, certo, a una guarigione, ma il percorso di Max Parisi può dare una speranza ai pazienti oncologici, che non possono più affidarsi ad altri trattamenti e possono trovare una possibilità nella terapia con daraxonrasib, lo stesso farmaco che nelle ultime settimane hanno cercato altri due pazienti italiani: Jessica Scapa e Giovanni Baraldi.
Jessica e l'intervento della Regione Lombardia
Jessica Scarpa, 36 anni, mamma di due gemelli di tre anni e mezzo, vive a Olginate, in provincia di Lecco, e ha un tumore al pancreas metastatico. Dopo aver raccontato pubblicamente la propria storia e avviato una raccolta fondi per potersi curare negli Stati Uniti, è riuscita a ottenere il trattamento sperato direttamente in Italia. Da alcuni giorni ha cominciato ad assumere il farmaco presso l'ospedale di Lecco, gratuitamente, grazie all'interessamento dell'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e alla Regione Lombardia, che ha autorizzato l'ASST di Lecco ad acquistarlo negli Stati Uniti.
L'appello della 36enne ha sensibilizzato la Regione Lombardia, che si è impegnata per redigere un protocollo per i pazienti nelle stesse condizioni. Il nuovo scenario potrebbe, inoltre, rappresentare un'opportunità per altri pazienti italiani ed europei che convivono con la stessa patologia, anche se rimangono tuttavia da chiarire le questioni legate al costo del medicinale e alle modalità della sua rimborsabilità. Il percorso istituzionale coinvolge ora anche il ministro della Salute Orazio Schillaci.
La vicenda ha trovato spazio anche nelle istituzioni europee grazie all'iniziativa dell'europarlamentare Lara Magoni, esponente di Fratelli d'Italia, che aveva portato la questione all'attenzione dei commissari attraverso un'interrogazione. La necessità di accelerare i tempi è al centro dell'appello lanciato dalla stessa Jessica: "Bisogna fare in fretta - esorta - Noi malati di tumore al pancreas non abbiamo molto tempo". Per chi affronta questa patologia, infatti, poter accedere rapidamente alle cure può fare una differenza fondamentale. L'obiettivo della 36enne è riuscire a contenere l'avanzamento della malattia e guadagnare tempo prezioso accanto alle persone che ama, ma, soprattutto, poter festeggiare il quarto compleanno dei figli.
Giovanni: l'appello alla Regione Veneto
Nello stesso periodo un altro appello è partito da Giovanni Baraldi di Padova, detto Nanni, 31 anni, appassionato di musica e capace di suonare ogni strumento. Nel novembre 2025 ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas al quarto stadio, con metastasi a fegato e polmoni. È in cura all'Istituto Oncologico Veneto, ma la chemioterapia non fa più effetto. La fidanzata Lucrezia, i genitori Paolo Baraldi e gli amici più cari hanno aperto su GoFundMe la pagina "Sostieni le cure di Nanni" per finanziare i 120mila euro richiesti per tre mesi di terapia. In pochi giorni ne sono arrivati oltre 46mila. Intanto, la famiglia ha rivolto un appello alla Regione Veneto perché intervenga, come ha fatto la Lombardia con Jessica Scarpa.
Cos'è il daraxonrasib?
È una terapia orale che blocca le proteine RAS, coinvolte nella crescita delle cellule tumorali. Nello studio su cui si basa l'approvazione, i pazienti già trattati con chemioterapia sono sopravvissuti in media 12,4 mesi i più, contro i 6,7 di chi ha continuato con gli altri trattamenti. Si tratta di un prolungamento della vita, non di una guarigione, e riguarda una popolazione precisa di malati, ma per chi è in fase avanzata sono mesi che contano molto.
Il lungo viaggio di un farmaco dagli Stati Uniti all'Italia
Per capire perché non basta che una cura esista, bisogna seguire il percorso che deve compiere un nuovo farmaco.
Gli studi clinici
Tutto parte dai trial. Per il daraxonrasib i risultati positivi dello studio di fase 3, RASolute 302, sono stati annunciati ad aprile 2026. A luglio l'azienda ha presentato la domanda alla FDA (Food and Drug Administration, l'agenzia federale statunitense che si occupa di regolamentare e autorizzare farmaci), e ha avviato anche in Europa una valutazione accelerata. Il 26 agosto, con mesi di anticipo sul previsto, è arrivato il via libera della FDA.
Cosa succede in Europa
Ogni Paese dell'Unione non si autorizza i farmaci da solo: la valutazione scientifica spetta all'Agenzia europea dei medicinali, l'EMA. Il 15 ottobre il suo comitato ha raccomandato l'autorizzazione di daraxonrasib per gli adulti con tumore del pancreas metastatico già trattati con almeno una terapia. Si tratta di un parere, non ancora di un'autorizzazione: la decisione formale, valida in tutta l'Ue, spetta alla Commissione europea, che di norma arriva a un paio di mesi di distanza. In questo caso la situazione ha registrato un'importante accelerazione e il daraxonrasib ha ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in tutta l'Unione europea il 16 novembre scorso.
La situazione italiana
Di norma, solo dopo l'autorizzazione europea tocca all'AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco. L'azienda presenta la domanda di prezzo e rimborso. Una commissione tecnico-scientifica valuta il valore terapeutico del farmaco rispetto alle alternative, e un comitato negozia il prezzo con l'azienda. Il termine ordinario è di 180 giorni (ridotto a 100 per alcune categorie specifiche) e il provvedimento diventa efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo il farmaco è autorizzato, ma resta provvisoriamente a carico del cittadino. Dopo l'accordo, le Regioni devono inserirlo nei propri prontuari e anche in questo caso possono esserci differenze di tempi.
Sono passaggi pensati per garantire sicurezza, valutare se il beneficio giustifica il costo e far sì che il Servizio sanitario nazionale spenda in modo sostenibile. Il rovescio della medaglia è che tutto richiede mesi. Il via libera europeo consente la commercializzazione del medicinale nei Paesi dell'Unione, ma non significa che sia già disponibile gratuitamente in Italia. La partita si sposta ora sull'AIFA, chiamata a definire prezzo e condizioni di rimborsabilità. L'Agenzia ha già avviato una valutazione progressiva dei dati scientifici per cercare di accelerare l'iter. Per i pazienti, dunque, si apre una nuova fase: il farmaco ha superato lo scoglio dell'autorizzazione europea, ma resta da capire quando potrà essere garantito dal Servizio sanitario nazionale e a quali condizioni.
Le strade per arrivare prima e loro limiti
Per ridurre l'attesa esistono scorciatoie, ma non sono per tutti. Le sperimentazioni cliniche accolgono solo i pazienti con determinate caratteristiche, ed è per questo che Giovanni non risulta idoneo a Verona. L’'uso compassionevole, regolato da un decreto del 2017, permette di ricevere gratuitamente un farmaco non ancora autorizzato, ma servono precisi presupposti clinici, il parere del comitato etico e soprattutto la disponibilità dell'azienda, che l'amministrazione non può imporre.
Per il daraxonrasib l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha chiesto un programma di questo tipo l'11 settembre e cinque giorni dopo l'AIFA ha annunciato di aver avviato un confronto con l'azienda produttrice. Un privato cittadino, infine, non può chiedere direttamente all'AIFA di importare un medicinale: la richiesta deve passare dalla struttura sanitaria o dalla Regione, come è avvenuto nel caso di Jessica Scarpa a Lecco. Ed è anche per questo che oggi l'esito può dipendere dalla Regione in cui si vive. In tutti i casi la domanda è la stessa: come garantire a chi ha poco tempo un accesso tempestivo e uguale per tutti?