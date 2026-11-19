Uno dei pazienti che hanno cercato una cura fuori dall'Italia è Max Parisi, storica voce di Radio Monte Carlo. La diagnosi è arrivata nel maggio 2024, dopo chemioterapia, intervento chirurgico e radioterapia, la malattia è progredita e, a luglio, i medici avevano comunicato al conduttore che le opzioni terapeutiche erano esaurite. La moglie Louise non si è arresa e ha contattato diversi ospedali americani, scoprendo l'esistenza del daraxonrasib, un farmaco approvato a fine agosto e destinato a specifiche categorie di pazienti con tumore al pancreas metastatico già sottoposti ad altri trattamenti.