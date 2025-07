Quando i medicinali fanno male all'ambiente: l'inquinamento che minaccia il Pianeta

Viene da chiedersi cosa si possa fare per rendere lo smaltimento dei farmaci il più possibile sicuro e senza rischi, per l'essere umano e per l'ambiente in cui quest'ultimo agisce. Il Pharmaceutical Committee della Commissione Europea ha presentato a giugno un rapporto in cui ci si prodiga in diverse raccomandazioni, a partire dal rafforzamento della valutazione del rischio ambientale durante l'autorizzazione all'immissione in commercio. Va inoltre ricordato che, già dal 2006, l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) richiede, per l’immissione in commercio di un qualunque farmaco, di effettuare una valutazione del rischio ambientale. Questa si opera principalmente attraverso l’analisi di tre proprietà: la persistenza (intesa come resistenza alla degradazione), il già citato bioaccumulo e la tossicità (in particolare per l’ambiente acquatico). Si tratta di un sostanziale passo avanti se pensiamo che, prima del 2006, dei 1763 principi attivi farmacologici univoci registrati all’EMA, solo 36 presentavano dati sufficienti per la valutazione degli effetti sull'ambiente. Inoltre dal 2008 la Commissione Europea ha diramato un elenco delle sostanze da sottoporre a monitoraggio, nota anche come "watch list" che viene aggiornata periodicamente e che comprende anche diversi farmaci.