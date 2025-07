Demenza, il rischio di ammalarsi aumenta per chi vive in aree inquinate

Il nuovo studio ha passato in rassegna 32 ricerche condotte in precedenza, considerando i dati di 29 milioni di persone e scoprendo che le tre componenti dell'inquinamento atmosferico che hanno una maggiore influenza sul rischio di demenza sono le polveri sottili Pm2.5, la fuliggine e il biossido di azoto (No2). In particolare, per ogni 10 microgrammi per metro cubo di Pm2.5 il rischio relativo di demenza di un individuo aumenta del 17%; per ogni 10 microgrammi per metro cubo di No2, il rischio relativo aumenta del 3% e per ogni μg/mü di fuliggine, il rischio aumenta del 13%. Per avere un'unità di confronto, la misurazione media di Pm2.5 nel centro di Londra nel 2023 è stata di 10 μg/mü; quella di No2 di 33 µg/mü, quella di fuliggine di 0,93 μg/mü. "Questi risultati sottolineano la necessità di un approccio interdisciplinare alla prevenzione della demenza", afferma in una nota Christiaan Bredell, tra gli autori dello studio. "Prevenire la demenza non è solo responsabilità del settore sanitario: questo studio rafforza le prove che la pianificazione urbana, la politica dei trasporti e la regolamentazione ambientale abbiano tutti un ruolo significativo da svolgere", conclude.