Sos demenza e declino cognitivo, preoccupano 9 italiani su 10

Per il direttore Marra la conoscenza e la lotta verso i tabù della società sono dei passi fondamentali al fine della prevenzione delle malattie di demenza e declino cognitivo. "Più siamo istruiti, infatti, più siamo in grado di alimentare la riserva cognitiva per quando saremo anziani. Anche sul fronte terapeutico, più si interviene in fase precoce, meglio si riesce a modificare il decorso della malattia", afferma Marra convinto nella lotta contro l'abbandono scolastico precoce. Quasi un italiano su due non sa che la prevenzione è una alleata contro la malattia cognitiva. Alessandro Pirani, rappresentante Simg-Tavolo permanente Demenze (Ministero della Salute), spiega che "il disturbo delle capacità di memoria è il segnale più eclatante, ma spesso viene ignorato o sminuito a causa dello stigma che lo 'relega' a un normale aspetto dell'invecchiamento". La diagnosi precoce coinvolge in primis il medico di medicina generale.