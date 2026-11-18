Metodo Hamer, conflitti emotivi e psicologici alla base di gravi malattie: ecco cos'è la teoria mai riconosciuta dalla scienza
Ideato dal medico - poi radiato dall'albo - Ryke Geerd Hamer il metodo trova le sue radici nel 1978 quando, in seguito alla traumatica morte del figlio, l'allora dottore sviluppò un tumore ai testicoli e pensò che tra i due eventi ci fosse una correlazione
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Sono diversi i casi di cronaca che, nel nostro Paese, hanno riportato all'attenzione il metodo Hamer secondo cui alla base dell'insorgenza di gravi malattie non ci sarebbero agenti patogeni o fattori biologici ma conflitti emotivi o psicologici vissuti in modo traumatico. Nel 2016 la diciottenne Eleonora Bottaro morì di leucemia linfoblastica acuta in quanto i suoi genitori, seguaci delle teorie di Ryke Geerd Hamer, si opposero alla chemioterapia consigliata dai medici. Nel 2024 il quattordicenne Francesco Gianello morì a causa di un osteosarcoma al femore. Anche in questo caso i genitori rifiutarono le terapie tradizionali in quanto convinti che bastasse seguire i "dettami" della pratica pseudoscientifica priva di qualsiasi evidenza medica o sperimentale per guarire il figlio. Ma cos'è e su cosa si basa questa teoria mai riconosciuta dalla comunità scientifica?
Cos'è il metodo Hamer
Il metodo Hamer, noto anche come "Nuova Medicina Germanica (NMG)", è una teoria ideata dal medico tedesco - poi radiato dall'albo - Ryke Geerd Hamer. Alla sua base c'è un'idea fondamentale: ogni malattia sarebbe provocata da un conflitto emotivo o psicologico vissuto in modo traumatico e improvviso e non, come provato da anni di letteratura scientifica, da agenti patogeni o fattori biologici. I sostenitori del metodo Hamer, quindi, affermano che per guarire dal cancro o da altre gravi patologie sia sufficiente risolvere il conflitto psicologico ed emotivo alla base del trauma e, in alcuni casi, assumere degli integratori come per esempio la vitamina C.
La "storia" alla base del metodo Hamer
La storia del metodo Hamer inizia nel 1978 e coinvolge tre elementi: una tragedia familiare, la comparsa di un tumore e un'ipotesi sul rapporto tra il trauma emotivo e l'insorgenza della malattia. Ryke Geerd Hamer era un medico tedesco specializzato in medicina interna. Nell'agosto del 1978 suo figlio Dirk, appena 19enne, venne ferito gravemente durante una vacanza sull'isola di Cavallo, in Corsica. Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, fu accusato di aver sparato da un'imbarcazione vicina a quella del giovane tedesco. Finito a processo, Vittorio Emanuele di Savoia, venne poi assolto. Il giovane Dirk morì alcuni mesi dopo, il 7 dicembre dello stesso anno. La morte del figlio rappresentò per il dottore uno shock emotivo enorme. Qualche mese dopo, l'allora dottor Hamer sviluppò un tumore ai testicoli e cominciò a chiedersi se alla base della malattia potesse esserci un'esperienza emotiva profondamente traumatica.
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"Conflitti emotivi e psicologici alla base delle patologie"
Come anticipato, secondo il metodo Hamer ogni malattia sarebbe provocata da un conflitto emotivo o psicologico vissuto in modo traumatico e improvviso. Tra questi rientrano, per esempio, un abbandono, un lutto, un tradimento o una forte paura. Inoltre, sempre secondo il metodo, a ogni tipo di conflitto provato corrisponderebbe l'insorgenza della patologia in un determinato organo o tessuto. Di seguito alcune delle associazioni conflitto/malattia riportati alcune associazioni conflitto/malattia.
- Seno = conflitto legato alla protezione dei figli o della famiglia
- Polmoni = paura della morte o sensazione di minaccia
- Fegato = conflitti legati alla sopravvivenza e alla mancanza
- Intestino = difficoltà a digerire un evento o una situazione
- Ossa = conflitti di svalutazione personale
La cura "risolvere i conflitti emotivi e psicologici"
I sostenitori del metodo affermano che per guarire dal cancro o da altre patologie non servano i classici farmaci, gli interventi chirurgici, la chemioterapia o la radioterapia. Al contrario, secondo il metodo sarebbe sufficiente "risolvere" il conflitto psicologico ed emotivo alla base del trauma. Questo modus operandi, è opportuno ricordarlo, non trova riscontro nella letteratura scientifica.