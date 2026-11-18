Il metodo Hamer, noto anche come "Nuova Medicina Germanica (NMG)", è una teoria ideata dal medico tedesco - poi radiato dall'albo - Ryke Geerd Hamer. Alla sua base c'è un'idea fondamentale: ogni malattia sarebbe provocata da un conflitto emotivo o psicologico vissuto in modo traumatico e improvviso e non, come provato da anni di letteratura scientifica, da agenti patogeni o fattori biologici. I sostenitori del metodo Hamer, quindi, affermano che per guarire dal cancro o da altre gravi patologie sia sufficiente risolvere il conflitto psicologico ed emotivo alla base del trauma e, in alcuni casi, assumere degli integratori come per esempio la vitamina C.