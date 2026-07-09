Anoressia, scoperto un ormone associato alla malattia e al rischio di ricadute

La ricerca ha coinvolto 30 donne con anoressia nervosa trattate con un programma di rialimentazione di quattro mesi presso un centro specializzato per i disturbi alimentari a Parigi. Le pazienti hanno fornito campioni di sangue prima e dopo il trattamento e di nuovo sei mesi dopo. Oltre ad anomalie nel rilascio dell'ormone della fame grelina, dallo studio è emerso che le pazienti presentavano livelli eccessivi di un altro ormone (superiori del 20% rispetto ai sani). Leap2 appunto, prodotto dal fegato e dall'intestino, che agisce, spiegano i ricercatori, in contrasto con la grelina, sopprimendo di fatto i normali segnali di fame.