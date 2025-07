Quando si è amici i cervelli ragionano in sincrono

Lo studio esamina come le relazioni strette influenzino il comportamento delle persone e l'attività neurale. Attraverso una combinazione di esperimenti comportamentali a lungo termine con 175 partecipanti e dati di neuroimaging di 47 partecipanti, i ricercatori hanno fatto luce su come le amicizie promuovono la somiglianza neurale e comportamentale. I partecipanti hanno valutato certi prodotti presentati loro in modo più simile ai loro amici che agli estranei. Man mano che gli amici diventavano più intimi nel tempo, questa somiglianza diventava ancora più forte.